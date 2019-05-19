'Milli Muharip Uçağımız 2023'de hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçağı için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'ler ve F-35 projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanal 7'de konuşan Demir, "S-400 anlaşmasına 2 yıl önce imza attık. S-400 ve F-35 projelerinde işin teknik boyutu bizi ilgilendiriyor" dedi.

"IDEF2019 başarılı geçti. Sürdürülebilir bir savunma sanayii için ihracatı daha da artıracağız. Platform satışlarıyla sıçrama sağlayacağız" diyen Demir, "S-400'lerin bu yıl içerisinde operasyonel olmasını bekliyoruz" "Hava savunma için EUROSAM ile görüşmelerimiz devam ediyor. Batılı sistemlere kapıyı kapatmış değiliz. Bu ilişkilerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçağı

Demir, "Milli Muharip Uçağımız F-16'ların yerini alacak. Uçağın genel hatları ortaya çıktı. Uçağımızın alt sistemleri için çalışmalar devam ediyor. Programın belirli aşamalarında yeni yabancı ortaklıklar olabilir. MMU'da ortaklık için dost ve müttefik bazı ülkelerle görüşüyoruz. Uçağımız 2023'de hangardan çıkacak" dedi.

Ulak projesiyle Türkiye'yi 5G'ye hazırlıyoruz

"Ulak projesiyle Türkiye'yi 5G'ye hazırlıyoruz" diyen Demir, "Beyin göçü ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yurtdışında gerçekleştirilen kariyer günleri ile Türkiye’deki projeleri insan kaynağına tanıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

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