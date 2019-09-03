Ekonomi Sterlin dolar karşısında ekim 2016daki düzeylerine geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Sterlin dolar karşısında ekim 2016’daki düzeylerine geriledi

Birleşik Krallık’ta devam eden Brexit süreci belirsizliğinin ardından sterlin dolar karşısında günün en düşük düzeyi olmak üzere 1.19718 dolara gerileyerek en son ekim 2016’da görülen düzeylerini gördü.

Haber Merkezi DHA
Sterlin, Brexit sürecinde değer kaybetmeye devam ediyor.
Sterlin, Brexit sürecinde değer kaybetmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık’ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak.

Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın AB’den Brexit’i 31 Ocak 2020’e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim’e kadar Brexit’in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim’de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson’ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi.

Reuters
Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.

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