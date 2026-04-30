STM'nin 6 yeni insansız sistemi SAHA 2026'da görücüye çıkacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; STM, fuarda otonomi, sürü zekası ve ileri entegrasyon kabiliyetleri ile desteklenen 'Çok boyutlu harekat' yaklaşımını geniş bir ürün ailesiyle sergileyecek. Ayrıca otonom sistemler alanındaki derin mühendislik birikimini yansıtan 6 yeni milli platformun lansmanı gerçekleştirilecek. Fuarda ön plana çıkarılacak milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA gelecek. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu da ilk kez SAHA'da olacak. Hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren ve düşman İHA'larını havada etkisiz hale getiren önleyici İHA sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Stratejik görevler için özel olarak geliştirilen Büyük Sınıf Otonom İnsansız Sualtı Aracı da fuarda sergilenecek. Yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı da gün yüzüne çıkacak.