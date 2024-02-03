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Ekonomi

Su eylem planı sanayiyle başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ‘Sanayide Su Verimliliği İşbirliği’ protokolünü imzaladı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:02 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı, Mehmet Fatih Kacır.
İbrahim Yumaklı, Mehmet Fatih Kacır.

Geçen yıl temelleri atılan Su Eylem Planı'nın uygulanması sanayi kenti Kocaeli'nde başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nde Sanayide Su Verimliliği İşbirliği Protokolü'nü imzaladı. Burada konşuan Yumaklı, ‘Endüstriyel Su Verimliliği Planları’ kapsamında, ‘Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri’ uygulamaları başta olmak üzere, sanayide çevre dostu ve sürdürülebilir üretime katkı sağlaması için hedeflenen çalışmalara baz teşkil etmek üzere 152 sektörel su verimliliği rehberinin hazır hale getirildiğini bildirdi.

SU KULLANIMI %50 AZALTILIR

Rehberlerde yer alan tekniklerin uygulanması halinde tekstil ve giyim sektöründe ortalama yüzde 50 su kullanımını azaltmanın mümkün olduğunun altını çizen Yumaklı, şöyle konuştu: "Konu sadece su kazanımı değil, su kaynaklarımızı kullanırken de aynı zamanda çevresel ve ekonomik başta kazanımları da elde etmek. Temiz su kaynaklarımızı daha az tüketmek istiyoruz. Zannettiğimiz gibi sınırsız su kaynağımız yok. Su temini için harcanan maliyetleri azaltabiliriz. Enerji gereksinimini azaltabiliriz."

1744 BARAJ VE GÖLET İNŞA ETTİK

Yumaklı, son 21 yılda su ve sulama alanında 2024 yılı fiyatlarıyla 2,4 trilyon liralık kaynak aktararak, 10 binden fazla proje yaptıklarını, ‘Mavi Vatanı’ koruma ve geliştirme adına 1744 baraj ve gölet inşa ettiklerini kaydetti. Yumaklı, verimli sulama sistemlerinin ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması için ise çiftçilere %50 hibe desteği verdiklerini de belirtti.

183 PROJEYE 617 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK

"Su kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçiriyoruz" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Yenilikçi su verimliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için TÜBİTAK destek programlarıyla, son 22 yılda 183 projeye ve 286 bilim insanımıza 617 milyon lira destek olduk" dedi. Hedeflerinin, gelecek 10 yıl içerisinde yüzde 50'ye varan su kazanımının sağlanması olduğunu ifaden Kacır, yapılan çalışmaların, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkedeki su varlığının yüzde 25'e varan oranlarda azalabileceğini gösterdiğine dikkati çekti.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#Mehmet Fatih Kacır
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