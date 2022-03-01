Ekonomi Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Foto/arşiv

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mart perşembe günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,09, en yüksek yüzde 7,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,10 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,12'den yüzde 38,05'e geriledi.

Bağdat Caddesi’nde kiralar dudak uçuklatıyor: Bir milyon TL’yi aştı
EKONOMİ
Bağdat Caddesi’nde kiralar dudak uçuklatıyor: Bir milyon TL’yi aştı

Elektrikte KDV indirimi çiftçinin yüzünü güldürecek: Üretim maliyeti azalacak
EKONOMİ
Elektrikte KDV indirimi çiftçinin yüzünü güldürecek: Üretim maliyeti azalacak

Gelir, emlak ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit dönemi başladı
EKONOMİ
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergilerinde ilk taksit dönemi başladı
Umutlar tükeniyor

Umutlar tükeniyor

Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'ne ağ çekildi.
12 bin 823 personel alınacak

12 bin 823 personel alınacak

Son başvuru tarihi 17 Mart.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Ukrayna'dan gelen son kareler...

Elleri kelepçeli bir şekilde böyle götürüldü.

​Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.