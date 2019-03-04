Ekonomi Şubat ayının zam şampiyonu marul oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şubat ayının zam şampiyonu marul oldu

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 14,99 ile erkek kazağı geldi.

Haber Merkezi AA
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.
Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu.

Tüketici fiyatları bazında şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 35,19 ile marulda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında marulu, yüzde 23,97 ile maydanoz, yüzde 18,66 ile kırmızı lahana izledi.

  • Şubatta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 13,62 ile dereotu, yüzde 13,02 ile salatalık, yüzde 11,24 ile sarımsak, yüzde 10,99 ile portakal, yüzde 9,31 ile magazinler ve dergiler, yüzde 9,25 ile pırasa ve yüzde 8,54 ile ilaçlar sıralandı.

En çok erkek kazağı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,99 ile erkek kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 14,66 ile domates, yüzde 13,62 ile kadın kabanı, yüzde 11,49 ile çocuk kazağı, yüzde 10,81 ile elbise, yüzde 9,66 ile kadın botu, yüzde 9,39 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Emanet aldığı terzi makinesiyle iş kadını oldu
FOTOĞRAF 6
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Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor.
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Eşinden boşanmasının ardından hiçbir mesleği olmadan çocuklarına bakmayı düşünen anne 39 yaşındaki Havva Dolma, arkadaşlarının önerisi ile Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinde dikiş kursu ile terzilik öğrendi. Kurslara katılmadan önce hiçbir el beceresi olmayan Dolma, arkadaşlarının yardımları ile üç makine terziliğe başladı.
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Başkalarının işinde çalışırken çocuklarıyla ilgilenmekten zorluk çektiğini söyleyen 5 çocuk annesi Dolma, Uzun zaman önce eşimden ayrıldım. Daha önce başkalarının yanında dikiş işinde çalışıyorken, arkadaşlarımın öneri ve destekleri sayesinde bugün kendi işimi kurdum. İlk zamanlar çocuklarım ufak oldukları için almış olduğum ücretler ev masraflarına yetiyordu. Çocuklarım büyüdükçe hem evin masrafları hem de çocuklarımın ihtiyaçları çoğalıyordu. Arkadaşlarımın destekleri ile çeşitli yerlerden ödünç üç makine temin ettim.
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Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezinden aldığım eğitimle beraber kendi işimi kurdum. Dükkanımdan kazanmış olduğum para ile hem evimi geçindiriyorum hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. Beş kız çocuğu annesiyim. En büyüğünü açtığım dükkanımla elde ettiğim gelirle evlendirdim dedi.
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Annesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan kızı Sibel Kaymak, “Biz beş kız kardeşiz ve en büyük ablam Simge evlendi. Annem arkadaşlarının desteği ile Halk Eğitimden aldığı dikiş eğitimi ile terzi dükkanı açtı. İhtiyaçlarımızı annemin iş yerinden kazanmış olduğu gelir ile geçindiriyoruz. Annem bizim için çok uğraşıyor. Bizler de elimizden geldiği müddetçe ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim için hem anne hem de baba oldu” şeklinde konuştu.
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İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor ifadelerini kullandı.
Emanet aldığı terzi makinesiyle iş kadını oldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Havva Dolma, arkadaşlarının desteği ile kendi işini kurdu. Havva Dolma, 5 evladına hem annelik hem de babalık yapıyor. İş yerini açtıktan sonra emanet aldığı terzi makinelerini geri vererek yeni makinelerle işini büyütmeye hazırlanan Havva Dolma, "Ben eşinden boşanan kadınlarımıza her zaman şunu söylemek isterim; Bayan olarak hayattan asla pes edilmemesi ve çocukları için yaşam mücadelesinden vazgeçmemelerini söylemek isterim. Çünkü bazen hayat bazen bitti dediğimiz yerden başlıyor" dedi.


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