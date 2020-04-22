Ekonomi Şubatta 671 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şubatta 671 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca şubat ayında 671 yatırım teşvik belgesi verildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlığın, Şubat 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şubatta 671 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 12 milyar 640 milyon 34 bin 123 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 bin 71 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 550 milyon 934 bin 755 lira olan ve 4 bin 456 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 5 milyar 490 milyon 638 bin 578 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 13 bin 128 oldu.

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