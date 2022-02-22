Sukkar Şeker'den pancar üreticisine destek müjdesi

2021-2022 şeker pancarı sezonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pancar üreticisine ton başına 15 lira prim desteği müjdesini hatırlatan Sukkar Şeker Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demir, müjdenin hemen akabinde çalışma başlattıklarını kaydetti. Demir, “Üreticilerimizin teslim ettiği pancar için ton başına 15 lira prim desteğinin de olması sektörümüz ve çiftçilerimiz tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Albayrak Grubumuzun önemli markalarından Sukkar Şeker olarak biz de Erzurum ve Erzincan bölgesindeki üretim yapan çiftçilerimizin prim desteklerini önümüzdeki haftalarda ödemeye başlıyoruz. Bu vesileyle yeni sezonda 16 polar için ton başına avans fiyatı olarak 800 TL pancar, 50 TL küspe bedeli, kotasını tamamlayana da 25 TL prim ödeyeceğimizi de bir kez daha duyuruyoruz. Geçtiğimiz sezon 420 liradan aldığımız pancar, böylece yüzde yüz bir artışla 875 lira oldu. Bu destekleri de çiftçilerimiz oldukça memnuniyetle karşıladı” dedi.

REKLAM

Sukkar Şeker'den pancar üreticisine desteği müjdesi

“Öncüsü biz olduk”

2022-2023 sezonu için de tarımsal girdi maliyetlerinin artması nedeniyle, özellikle tohum, gübre gibi temel girdilerin çok ciddi artışlar nedeniyle başlangıçta ekim yapmakta çiftçinin tereddüt ettiğine dikkat çeken Demir, “Şeker pancarı alım avans fiyatının 16 polar için ton başına 800 TL olmasıyla ve gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılmasıyla çiftçideki endişe kalmadı. Üretim iştahı arttı. Bu fiyatın 800 TL olarak belirlenmesinin öncülerinden biri biziz. Avans fiyatının 800 TL olarak açıklamasında bizim teknik ve saha araştırmamızın sonuçları da katkı sağladı. Biz bu çalışmaya çok erkenden başladık ve çiftçimize bunun garantisini verdik. Bu da, sektörü iyi okumamızın önemli bir sonucudur” diye konuştu.

“Bu sezon da yeni bir üretim rekoru kıracağız”

Bu sezon da üretimde rekor kıracaklarını açıklayan Demir, “Gübre fiyatlarındaki indirim çiftçimizi ayrıca sevindirdi. Çünkü çiftçimiz yeni sezonda pancar ekip ekmeme konusunda endişe yaşamıştı. Bu vesileyle endişeler ortadan kalktı ve ekim taahhütlerimiz hızlı bir şekilde artmaktadır. Çiftçimiz mevsimsel don ve kuraklık olayı yaşamaz ise önümüzdeki sezonda Sukkar Şeker olarak yeni bir pancar üretim rekoru kırabileceğimizi öngörüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu yıl 10 bin dekar ekim yapmayı hedefliyoruz”