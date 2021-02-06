Sultanahmet'teki tarihi han 120 milyon liraya satışa çıkarıldı

Sultanahmet'te bulunan tarihi Leman Esma Kasay Han 120 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Esma Kasay Han, Sultan 2. Abdülhamit döneminde padişahın doktorlarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1800'lü yıllarda yaptırıldı.

O dönemde Nuri Kenan Paşa burayı muayenehanesi olarak kullanıyordu. Sarayda doktorluk yaptığı zamanlardan arta kalan anlarında Kanlıca'da bulunan evinden çıkıp muayenehanesine gelen Nuri Kenan Paşa burada hastalarını ücretsiz tedavi ediyordu.

Nuri Kenan Paşa bir süre sonra muayenehanesini torunu Leman Esma Kasay'a hediye etti. Böylelikle muayenehanesinin bulunduğu han Leman Esma Kasay Han'ı olarak anıldı.

İstanbul'un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya'ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii'ne ise 100 metre uzaklıkta.

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DHA

Ayrıca bina, tüm şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'na uzaklığının ölçülmesi amacıyla yaptırılan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı'nın da hemen yanında bulunuyor.

Nuri Kenan Paşa'nın varislerinin aldığı kararla Leman Esma Kasay Han satışa çıkarıldı. Tarihi han için 120 Milyon lira ücret isteniyor.

Aile büyüklerinin satıştan tek bir isteği var o da, yeni alıcının bu handa bulunan kültürü ve tarihi koruması.

İçerisinde çok sayıda tarihi eser bulunuyor



İçeride bulunan tarihi eserleri anlatan aile adına satışla ilgilenen Lüks Konut Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Nuri Kenan Paşa hayattayken torununa burayı hediye edip adını Leman Esma Kasay Han diye yaşatıyor. Şuanda da Leman hanımın torunları satışa getirmiş oluyor. Böyle hikayeleri olan gayrimenkulleri satın almak isteyen çok fazla insan da olabiliyor. 150 yıllık bir gazete var. Hokkalar var. Leman hanıma ait kitaplar var. İkinci Dünya Savaşının dinlendiği radyo var. Hatta Nuri Kenan Paşa'nın sarayı ararken ki telefonu burada. O telefon içeride özel bir bölmeye ve arşiv odasına açılıyor. Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır derler burası da öyle. Ben her içeri girdiğimde tüylerim ürperiyor. Hepsinin ayrı bir dokunuşu var" diye konuştu.

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Başaran; “Burası 616 metrekare kapalı alanlı bir ticari bina. Baktığınızda sıradan bir gayrimenkul satışı gibi gözükse de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı uluslararası bir firmaya teslim ettiğimizde buranın yaklaşık 2 katına yakın bir satılık değeri biçtiler. Mal sahibimiz buranın olması gereken rakamla satışa sunulmasını istedi. Doğru insana ulaşmak istedi. O yüzden satılık rakamımız 120 milyon lira."