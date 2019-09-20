Ekonomi Süt üreticilerinden fiyatlar için parite talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Süt üreticilerinden fiyatlar için 'parite' talebi

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı" dedi.

Haber Merkezi AA
Süt üretimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 azaldı.
Süt üretimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 azaldı.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiğinin önemli olduğunu belirterek, "Üreticinin bir kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı" dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada, süt fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Süt Konseyinin, süt fiyatlarının belirlenmesi için üreticinin maliyetleriyle ilgili yaptığı teknik çalışmaların uzun süredir gerçekleştirilmediğini dile getiren Özcan, süt fiyatları belirlenirken söz konusu maliyetlerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Özcan, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarının artması, üretici çok kazanıyor anlamına gelmiyor. Bizim için, üreticinin sattığı sütün karşılığında ne kadar yem alabildiği önemli. Üretici 1 kilogram sütünü sattığında 1,3 kilogram yem alabilmesi garanti altına alınmalı. Bu olduktan sonra süt fiyatının ne kadar olduğu önemli değil. Bu oranı, devlet üreticiye garanti ederse üreticinin bir sorunu kalmaz, üretime devam eder. Süt-yem paritesi 1,3 olarak belirlenirse fiyatlar otomatik olarak oluşur."

  • Özcan, Avrupa'da süt fiyatlarının maliyetlere göre otomatik olarak belirlendiğini ve paritenin 1,5 kilogram civarında olduğunu aktardı.

Süt üreticileri azalıyor

Özcan, süt üreticisinin maliyetleri arasında yem, akaryakıt, elektrik ve işçi gibi birçok kalem olduğunu belirterek, "Soğutulmuş çiğ sütün 1 Mayıs-31 Aralık döneminde uygulanacak tavsiye fiyatı litre başına 1,7 liradan 2 liraya yükseltildi. Ancak o günden sonra bizim maliyetlerimiz arttı. Her şey zamlandı. Süt fiyatları sabit kaldı." diye konuştu.

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Son verilere göre, süt üretiminin yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 azaldığının altını çizen Özcan, üretici sayısının giderek düştüğünü, süt ineklerinin de kesime gönderildiğini sözlerine ekledi.

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