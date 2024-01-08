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Ekonomi

Suudi Arabistan ham petrol fiyatlarını düşürecek

Suudi Arabistan, piyasadaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle, ana Asya pazarı da dahil olmak üzere tüm bölgelerdeki alıcılar için Şubat ayında önemli ham petrol fiyatlarını düşürecek.

10:28 - 8/01/2024 Pazartesi
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Suudi Arabistan, piyasadaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle Asya'ya petrol fiyatlarını düşürecek.


Petrol tüketimi genellikle Şubat ve Mart aylarında azalıyor; rafineriler bu dönemi periyodik bakım için bazı tesisleri kapatmak için kullanıyor. Aynı zamanda, ABD de dahil olmak üzere güçlü küresel arz, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+ grubunu üretim kesintilerini bu yıla da uzatmaya zorlayan fazlalık olasılığını artırıyor.


Devlet üreticisi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light fiyatını, referans seviyenin üzerinde varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü. Bu, Bloomberg'in rafineriler ve yatırımcılar arasında yaptığı ankette tahmin edilen varil başına 1,25 dolarlık düşüşten daha büyük. Aramco ayrıca Kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika'ya Şubat ayı teslimatı için de tüm fiyatları düşürdü.




#Suudi Arabistan
#Petrol fiyatları
#OPEC
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