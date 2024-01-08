Suudi Arabistan ham petrol fiyatlarını düşürecek

Petrol tüketimi genellikle Şubat ve Mart aylarında azalıyor; rafineriler bu dönemi periyodik bakım için bazı tesisleri kapatmak için kullanıyor. Aynı zamanda, ABD de dahil olmak üzere güçlü küresel arz, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+ grubunu üretim kesintilerini bu yıla da uzatmaya zorlayan fazlalık olasılığını artırıyor.