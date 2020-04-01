Ekonomi Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşı 2021e kadar sürebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan ile ​Rusya arasındaki petrol savaşı 2021'e kadar sürebilir

Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşı 2021'e kadar sürebilir

Dubai merkezli banka Emirates NBD Analisti Edward Bell, iki tarafın görüşmelerde bir ilerleme sağlayamaması durumunda, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşının 2021 yılının başlarına kadar sürebileceği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dubai merkezli banka Emirates NBD Analisti Edward Bell, iki tarafın görüşmelerde bir ilerleme sağlayamamı durumunda, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol savaşının 2021 yılının başlarına kadar sürebileceği uyarısı yaptı.

CNBC'nin sorularını yanıtlayan Bell, "Bu durum, OPEC Grubu'nun yürütmekte olduğu üretim kısıntısı politikasının başından bu yana kaçınılmaz bir durumdu" dedi. OPEC Grubunu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticisi ülkeler oluşturuyor.

Bell, "Suudi Arabistan, üretim kısıntısının sonsuza dek sürmesine ve dünyanın başka yerlerindeki diğer üreticilerin kendi pazar payını kapmalarına izin veremezdi" diye ekledi.

ANLAŞMAYI FİİLEN BİTİRDİ

Bu arada, OPEC Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının bozulmasının yolunu açan Suudi Arabistan'ın petrol üretimi günde 12.3 milyon varile ulaşarak, kısıntı anlaşmasını fiilen de bitirmiş oldu.

12.3 MİLYON VARİLE YÜKSELTECEK

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, 10 Mart günü yaptığı açıklamada, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini ilan etmişti.

Nasser, şirketin Nisan ayında "azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300,000 varil üzerinde" üretim yapacağını, 1 Nisan'dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtayacağını belirtti. Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretiyordu.

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