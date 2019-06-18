Ekonomi Suudi Arabistan Japonyada yatırım ofisi kuracak
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan Japonya’da yatırım ofisi kuracak

Ticari fırsatlarla ilgili Japon şirketlerle iletişimi güçlendirmek isteyen Suudi Arabistan Japonya’da yatırım ofisi kuracak.

Haber Merkezi IHA
İki ülke arasındaki ticari ilişkileri büyüyor.
İki ülke arasındaki ticari ilişkileri büyüyor.

Petrol gelirlerini azaltmayı hedefleyen Suudi Arabistan, Japonya ile olan ekonomik bağlarını derinleştirmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama, Suudi Ekonomi ve Planlama Bakanı Mohammed Al Tuwaijri'nin Tokyo'da Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko ile görüşmesinden sonra geldi.

Suudi Ekonomi ve Planlama Bakanı Mohammed Al Tuwaijri, ülkesinin Japon şirketlere Suudi Arabistan'daki ticari fırsatlar konusunda bilgilendirmede bulunmak adına gelecek yıl Tokyo'da bir yatırım ofisi kuracağını söyledi.

Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko ise Japonya’nın Suudi Arabistan ile işbirliğini ticari yatırımların yanı sıra birçok alanda genişleteceğini ifade etti. Bu kapsamda, Suudi doktorların ileri tıbbi teknolojilerin kullanımı konusunda Japonya’da eğitileceği öğrenildi.

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