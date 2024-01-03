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Ekonomi

Suudi Arabistan Türkiye ile doğrudan yatırım teşviki alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladı

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını açıkladı.

12:33 - 3/01/2024 Çarşamba
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'ta toplandı.


Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, toplantıda Suudi Arabistan ile Türkiye arasında daha önce imzalanmış olan doğrudan yatırımların teşvikine ilişkin işbirliği mutabakat zaptının onaylandığını duyurdu.


Duseri, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Temmuz 2023'te gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.




#Suudi Arabistan
#Türkiye
#Selman bin Yusuf el-Duseri
32 dakika önce
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