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Ekonomi Suudi Arabistan uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor
Uçuşlar, 17 Mayıs'tan itibaren başlayacak.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya aldığı tüm uluslararası uçuşların gelecek ay yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hava Yolları Müdür Yardımcısı Halid bin Abdulkadir Taş, ülkenin yarı resmi medya organlarından Ukaz gazetesinde yer alan açıklamasında, uluslararası uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak

Taş, bir yıldan fazla süredir tam ya da kısmi olarak askıya alınan tüm uluslararası uçuşların 17 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını aktardı.

Suudi Arabistan Hava Yolları'nın da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Bavullarınızı hazırladınız mı?" ifadesi paylaşıldı.

Mart 2020'de iptal edilmişti

Suudi Arabistan, Mart 2020'de Kovid-19 önlemleri kapsamında uluslararası uçuşları iptal etmiş, Eylül 2020'de 25 ülke ile karşılıklı uçuşların başladığı duyurulmuştu.

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