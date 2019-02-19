Ekonomi Suudi Arabistandan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'dan 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Suudi Arabistan, hükümetin Sukuk Programı doğrultusunda şubat ayında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç ettiğini açıkladı. Uzmanlar, kamu borçlarındaki artışın petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan'ın kamu borcu 2018 sonu itibarıyla 149,3 milyar dolara ulaştı.
Suudi Arabistan'ın kamu borcu 2018 sonu itibarıyla 149,3 milyar dolara ulaştı.

Suudi Arabistan, hükümetin Sukuk Programı doğrultusunda şubat ayında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık tahvil ihraç etti.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sukuk Programı kapsamında Şubat 2019 tahvil ihracı takvimi tamamlandı.

Buna göre, şubatta 2024 vadeli 1 milyar 805 milyon riyal, 2029 vadeli 274 milyon riyal ve 2031 vadeli 7 milyar 297 milyon riyal dilimlerinden oluşmak üzere, toplamda 9 milyar 376 milyon riyal (yaklaşık 2,5 milyar dolar) değerinde tahvil ihraç edildi.

Resmi verilere göre, Suudi Arabistan'ın kamu borcu 2018 sonu itibarıyla 149,3 milyar dolara ulaşırken, bu rakam ülke milli gelirinin yüzde 19,1'ine karşılık geldi. Kamu borcunun milli gelire oranı, 2017'de yüzde 17,2 düzeyinde bulunuyordu.

Uzmanlar, kamu borçlarındaki artışın petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı belirtiyor.

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