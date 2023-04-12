Suudi Arabistan'dan Türkiye ile enerji protokolü hamlesi

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Bakanlar Kurulunda, İran ile ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik ve konsolosluk çalışmalarının yeniden başlatılmasına dair gerekli adımların koordinesine dair konular görüşüldü.
İran ile ilgili olarak bölgede kalkınma, istikrar, ve güvenliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan işbirliği çerçevesinin genişletilmesi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesini hedefleyen adımların uygulanmasının önemi vurgulandı.
Yetkilendirme verildi
Bakanlar Kurulunda ayrıca, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında protokole dair Türk tarafı ile görüşmeleri yürütecek Enerji Bakanı ya da yardımcısına konuya ilişkin yetkilendirme verildi.