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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile enerji protokolü hamlesi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması için varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeleri ve Türkiye ile enerji protokolüne dair konuları ele aldı. Bu kapsamda Türk tarafı ile görüşmeleri sürdürecek Enerji Bakanı ya da yardımcısına konuya ilişkin yetkilendirme verildi.

09:44 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Suudi Arabistan
resmi haber ajansına (SPA) göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında Cidde'deki Selam Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Veliaht Prens Muhammed bin Selman da katıldı.

Bakanlar Kurulunda, İran ile ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik varılan anlaşmaya ilişkin gelişmeler ve iki ülke arasındaki diplomatik ve konsolosluk çalışmalarının yeniden başlatılmasına dair gerekli adımların koordinesine dair konular görüşüldü.

İran ile ilgili olarak bölgede kalkınma, istikrar, ve güvenliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan işbirliği çerçevesinin genişletilmesi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesini hedefleyen adımların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Yetkilendirme verildi

Bakanlar Kurulunda ayrıca, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında protokole dair Türk tarafı ile görüşmeleri yürütecek Enerji Bakanı ya da yardımcısına konuya ilişkin yetkilendirme verildi.

Suudi Arabistan ile Çin arasında
"temiz enerji ve vergilendirme idaresi"
alanlarında yapılan protokole onay verilirken, yine aynı ülke ile tarım alanında protokol görüşmeleri yürütmesi için ilgili bakana yetki verildi.


#Suudi Arabistan
#Türkiye
#enerji
#protokol
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