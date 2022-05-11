Ekonomi Suudi bakandan benzin fiyatı açıklaması Ben bir dinozorum ama hayatımda böyle şey görmedim
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi bakandan benzin fiyatı açıklaması: Ben bir dinozorum ama hayatımda böyle şey görmedim

Suudi Arabistan Petrol Bakanı, 'Dünyanın enerji kapasitesi tükeniyor' uyarısında bulundu. 1980'lerden beri Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantılarına katılan Selman, "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Suudi bakandan benzin fiyatı açıklaması: Ben bir dinozorum ama hayatımda böyle şey görmedim
Foto: Arşiv.

Abu Dabi'deki bir konferansta konuşan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, rafine edilmiş ürünlerde son dönemdeki fahiş fiyat artışlarına dikkat çekti.

  • 1980'lerden beri Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantılarına katılan Selman, "Ben bir dinozorum, ama hayatımda böyle şey görmedim" dedi.

Suudi Petrol Bakanı "Dünyanın varolan gerçekliğe uyanması lazım. Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya" diye ekledi.

Ham petrol fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 50'den fazla artarak varil başına ortalama 105 dolara yükseldi. Ancak dizel gibi rafine ürünlerin fiyatları daha da tırmandı. Bloomberg verilerine göre, ABD'de dizel fiyatları yüzde 78 artarak galon (3.8 litre) başına 5.50 dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Petrol Bakanı Süheyl Mazruyi de yakın gelecekte küresel çapta pandemiden çıkıldığında enerji tedariki talebinin artacağını, ama OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, daha fazla yatırım yapılmadan, bu talebi karşılayamayabileceğini söyledi.

"Yatırım eksikliği konusunda uzun zamandır uyarıda bulunuyorduk. Yatırım eksikliği birçok ülkenin başına dert açmaya başladı" diyen BAE Petrol Bakanı, petrol piyasasının 'siyasallaşmasının' arz fiyatlarını yükselttiğini belirtti.

'Şimdilik petrol sıkıntısı yok'

Daha önce AB Komisyonu, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla Rus petrolüne 6-9 ay sonra tam ambargo uygulanmasını önerdi, ama AB üyesi ülkelerin hükümetleri arasında henüz bu konuda görüş birliği sağlanmış değil. Bir analist, AB'nin Rus petrolünün ithalatını tümden yasaklaması durumunda, Rusya'nın petrol üretimini 1-2 yıl içinde kısmak zorunda kalacağı tahmininde bulundu.

  • ABD'nin başını çektiği ve müttefiklerine dayattığı Rusya yaptırımlarına destek vermeyen ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan ve BAE, Başkan Joe Biden'ın petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalamaları çağrısına olumlu yanıt vermiş değil.

Nitekim BAE Petrol Bakanı, konferansta "Şimdilik petrol sıkıntısı yok ve bu nedenle OPEC+'nın kademeli üretim artışlarını hızlandırmasına gerek yok. Piyasa dengeli” diye konuştu.

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