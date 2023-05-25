|
Ekonomi

Suudi petrol bakanından spekülatörlere uyarı: Canları yanacak dikkatli olsunlar

Katar Ekonomi Forumu’nda konuşan Suudi Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, piyasa spekülatörlerini sert dille uyaarrak, ''Canları yanacak. Nisan ayında yandı da. Onlara tek diyeceğim, dikkatli olsunlar!” ifadelerini kullandı.

11:34 . 25/05/2023 Perşembe
Diğer
Suudi Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman

Suudi Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Doha’da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu’nda piyasa aktörlerine karşı açtı ağzını yumdu gözünü.


Bin Selman, 4 Haziran’daki kritik OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü dışı bazı üretici ülkelerden oluşan grup) toplantısından önce piyasa spekülatörlerine dikkatli olmalarnı söyledi ve acılı bir süreçle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı: “Her piyasada olduğu gibi, spekülatörler burada (petrol piyasası) da var. Tavsiye etmeye devam edeceğim; canları yanacak. Nisan ayında yandı da…


Elimi kimseye göstermek zorunda değilim; ben bir poker oyuncusu değilim. Ama onlara sadece şunu diyebilirim; dikkatli olun.” Suudi Arabistan başkanlığındaki 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan OPEC+ grubu, geçtiğimiz ekim ayında ham petrol üretimlerini düşürme kararı aldı.

Grubun bazı üyeleri de bu yılın nisan ayında günde toplam 1.6 milyon varil azaltacaklarını açıkladı. Petrol fiyatlarında artışa neden olan bu çıkış, ABD’nin tepkisini çekmişti. 4 Haziran’da OPEC+ toplantısında üretim kararı alınacak.


Suudi Bakan da önceki günkü forumda bu kararı tahmin edip kâr elde etmek isteyen fiyat spekülatörlerini hedef aldı. “Biz OPEC+ olarak ekimde de nisanda da suçlandık” diyen Prens bin Selman, “Son altı yedi ayda sorumlu bir düzenleyici kurum olduğumuzu kanıtladığımızı düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.


Üretici ülkelerdeki yedek kapasitenin kademeli olarak tükenmesiyle birlikte piyasa belirsizliğinin risklerini vurgulayan Suudi bakan şöyle devam etti: “Şu anda bulunduğumuz duruma bakın: Ülkeler hem petrole hem de doğalgaza yatırım yapmadıkları için enerji güvenliği zincirleniyor, kapasiteler tükeniyor.

Talebin nerede olacağına dair çok komik bir yörüngemiz var. Dolayısıyla, bizim gibi bir hedger iseniz, daha fazla oynaklık olasılığını önlemek için harekete geçmemiz gerekecek… Ancak meydan okumayı açıkça kabul ediyoruz ve meydan okumaya devam edeceğiz.”




#Suudi Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman
#petrol
#Katar Ekonomi Forumu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu oy oranları