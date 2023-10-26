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Ekonomi

T10X kullanıcıları 100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyor

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Togg T10X kullanıcıları İstanbul'da 29 Ekim'de yapılacak olan '100. Yıl Togg Konvoyu'na davet edildi.

Halil Akkoç
16:52 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:54 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TOGG T10X

TOGG T10X

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz."
denildi.
Ayrıca programa ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih: 29 Ekim 2023

Yer: Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Avrupa Yakası Köprü Girişi)

Konvoy Toplanma Saati: 13.45 – 14.30

Anadolu Yakası’na Geçiş: 14.30

T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."

#TOGG
#T10X
#Cumhuriyet
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