T10X kullanıcıları 100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyor

TOGG T10X
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz."
denildi.
Ayrıca programa ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tarih: 29 Ekim 2023
Yer: Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Avrupa Yakası Köprü Girişi)
Konvoy Toplanma Saati: 13.45 – 14.30
Anadolu Yakası’na Geçiş: 14.30
T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."
#TOGG
#T10X
#Cumhuriyet
1 gün önce