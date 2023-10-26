T10X kullanıcıları 100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyor

Togg'un devreye girmesiyle hızlanan elektrikli araç pazarı, toplam satışlardan yılın 9 ayında yüzde 5,9 pay aldı. 39 bin 51 adet satışın 5 bin 604 adedi Togg’dan oluştu. Togg'un yıl sonuna kadar 15 bin adet daha teslimat yapması, Tesla ve Çinli BYD başta olmak üzere diğer markaların satışlarıyla elektrikli satışının 100 bini aşması bekleniyor.