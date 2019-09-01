Ekonomi 51inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

T129 Atak helikopterinin 51'incisi TSK'ya teslim edildi

51'inci Atak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 Atak helikopterinin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T129 Atak helikopteri teslim töreni.
T129 Atak helikopteri teslim töreni.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 51. T129 Atak helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

T129 Atak helikopteri

İsmail Demir Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." ifadelerini kullandı.

ATAK'A YERLİ MOTOR

Demir, Atak helikopterinin özelliklerinin yer aldığı videolu paylaşımına "T129'un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." notunu düştü.

51'incisi de Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
OYNAT 00:45
51'incisi de Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
51. T129 Atak helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından teslimatın yapıldığını duyurdu.

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