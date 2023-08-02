Tahıl krizinde kritik gün: Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Rusya, 17 Temmuz’da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurmuştu. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşınmıştı.

Rusya, 17 Temmuz’da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurmuştu. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşınmıştı.

BM’nin, Rusya’yı anlaşmaya geri döndürmek için yaptığı girişimler sonuç vermedi. Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru’nun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, bu kapsamda bugün Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Putin, ‘Rusya- Afrika Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamayla çarşamba günü Erdoğan ile telefonda görüşeceklerini söylemişti. Böylece Tahıl Koridoru’nun tekrar açılmasını bekleyen milyonlarca insanın gözü, yeniden Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi.