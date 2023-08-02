Tahıl krizinde kritik gün: Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek

Putin - Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün telefonla görüşmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesinin önemli gündem maddelerinden birini, dünyanın gözünün çevrildiği Tahıl Koridoru anlaşmasının geleceği oluşturacak.
BM’nin, Rusya’yı anlaşmaya geri döndürmek için yaptığı girişimler sonuç vermedi. Anlaşmanın imzalanmasında en büyük payı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru’nun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Erdoğan, bu kapsamda bugün Putin ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Putin, ‘Rusya- Afrika Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamayla çarşamba günü Erdoğan ile telefonda görüşeceklerini söylemişti. Böylece Tahıl Koridoru’nun tekrar açılmasını bekleyen milyonlarca insanın gözü, yeniden Erdoğan-Putin görüşmesine çevrildi.