Tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor: İki gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada iki geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığı bir geminin ise Ukrayna'ya doğru hareket edeceği belirtildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle;
Tahıl sevkiyatı kapsamında; Barbados bandralı ve 12 bin ton mısır taşıyan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan İskenderun’a, 3 bin ton ayçiçek tohumu taşıyan Marşal Adaları bandralı THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirdağ’a gitmek üzere hareket etti. Ayrıca tahıl almak üzere bugün bir gemi de Ukrayna’ya hareket edecek.