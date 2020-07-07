Taklit ve tağşiş yapan yanacak: Meslekten men edilmeye kadar ceza yağacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş ve taklitle mücadele konusunda cezai yaptırımları yükselten, gerektiğinde meslekten mene kadar giden cezaları içeren bir paketi TBMM gündemine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu konudaki kanunların aslında yeterli olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Kanun 'tağşiş ve taklit yapamazsın' diyor. Cezai müeyyidelerde eksik var, görünen o. Yasa tasarısı çalışması yaptık ve Meclis'imize gönderdik” dedi. Meclisin de bununla ilgili yasa tasarısını olgunlaştırdığını dile getiren Pakdemirli, “Meclis dönemi kapanmadan gerektiğinde meslekten mene kadar giden cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli

TOPLUM BİLİNCİ OLUŞTU

Bekir Pakdemirli, son dönemde taklit ve tağşiş yapan şirketlerin yayınlanmasıyla beraber hem üretici hem tüketici tarafında bir farkındalık oluşturduklarını vurguladı. Pakdemirli, “İşi sıkı takip edeceğiz, fırsatçılara, gıdadaki dolandırıcılara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

ENFLASYONA ÇÖZÜM DİJİTAL TARIM PAZARI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Dijital Tarım Pazarı’nı çok önemsediklerini de belirtti. Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, “Dijital Tarım Pazarı’nda şu anda cirolar 100 milyon liranın üzerine çıktı. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda bir gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek” ifadelerini kullandı.