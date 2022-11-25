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Tam gaz yükseliş: Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 kazançla 4.874,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Tam gaz yükseliş: Borsa İstanbuldan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan haftalık kapanış rekoru.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 111,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon ikilemi ile hafta boyunca hakim olan karışık seyrin bugün de devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notu değerlendirme raporunun takip edileceğini aktaran analistler, haftaya ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Fed Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in açıklamaları, Fed'in yayımlayacağı "Bej Kitap" raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında olacağını dil getirdi.

  • Haftaya veri gündeminde yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, büyüme, ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 3,9 artmasını öngörüyor.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

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