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Ekonomi Tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı. Esnaf satılamayan sebze ve meyvelerin çöpe atıldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Tam kapanma sonrası tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı
Pazar tezgahlarına ulaşamayan pek çok sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Türkiye genelinde korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma uygulamasına geçilmesi ile pazarların kurulması yasaklanmıştı.

Yasakla birlikte vatandaşlar ihtiyacı olan sebze ve meyveleri yalnızca marketlerden saat 17.00’ye kadar satın alabiliyor. Bu durumda da pazar tezgahlarına ulaşamayan pek çok sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı.

Bayrampaşa’da bulunan sebze ve meyve halinde alıcı kapasitesinin azalması ile satış fiyatlarını mecburen düşürdüklerini söyleyen hal esnafı pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve elde kalan mallarını da çöpe döktüklerini dile getirdi.

Pazarların kurulmaması ve ürünlerinin ellerinde kalması ile ilgili konuşan hal esnafı Sebahattin Güneş, “Fiyatları ucuzlatıp piyasaya sürüyoruz. Elimizde kalan malları da çöpe döküyoruz. Satışlarda düşüş oldu. Onun için de stoklardaki mallarımız elimizde kaldı. Pazar demek sürüm demek. Pazarlar kapanınca iş yapamayız. Marketle, manavla bu işler yürümüyor. Bizim mallarımızı kaldıran genelde pazar oluyor. Pazar da kapatılınca mallar elimizde kalıyor. Bizde bundan dolayı fiyat düşürüp, sürümden kazanmaya çalışıyoruz ama neticede yine mallar elimizde kalıyor. Kalan mallar da bozuluyor, bozulunca da mecburen çöpe döküyoruz“ dedi.

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