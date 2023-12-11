Taraflar masaya oturdu: Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari ücrette beklenen gün geldi. 2024 yılı için zam oranını belirlemek üzere milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeler başladı.

Hükümet tarafı, işçi ve işveren heyetiyle Ankara'da bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.





#CANLI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinde açıklama yapıyor. https://t.co/GpNn752hV4 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 11, 2023

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

'Asgari ücreti 61 kata çıkardık'

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel kriz, salgınlar gibi badireleri atlatmanın içindeyken bağımsız ve güçlü Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızla ilerlemektedir. Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyarak hamdolsun bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Çok zor dönemlerden geçtik, birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek evlerimizi işyerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. Vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine elbirliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık.

TİSK Başkanı Akkol: Ülkemizin refahı ve çalışanlarımızın bizim için önemli

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Asgari ücretin ilk toplantısı için bir aradayız. Umut ediyoruz ki toplantı sonuçlarında fayda yaratarak süreci tamamlarız. Asgari ücreti yıl sonu beklemeden ara dönem artış konusunda güçlü mutabakat sağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız. Her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Ülkenin sürdürülebilir refahı, çalışanların enflasyona karşı korunması, işletme ve üreticileri ayakta tutmak. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz. Verilecek desteklerin de bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılacak yeni adımlardan birisi vergi dilimlerinde atılacak adım olacak. Birlik beraberlik içinde bir süreç olmasını diliyorum. Sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar: Atılan olumlu adımlar sürdürülmeli

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır. Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir" diye konuştu.

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak beş kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez dört işçi birden yer alıyor. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.











