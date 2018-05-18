Tarihe geçecek: Tek seferde 30 adet aldılar

Pakistan’a 30 adet ATAK helikopteri satışına dair sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

Savunma Sanayi Uzmanı Turan Oğuz, twitter adresinden Savunma Sanayi Müsteşarı Prof.Dr. İsmail Demir’in ATAK helikopterinin ihracaat anlaşmasını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını söylediğini aktardı.

Bu sözleşme tek kalemde en büyük savunma ihracatı olarak da tarihe geçti.

1.5 MİLYAR DOLAR

Anlaşmanın mali boyutunun 1.5 milyar dolar olduğu belirtilirken imzaların her iki ülkenin cumhurbaşkanının da katıldığı bir törenle atılması bekleniyor.

Kasım 2017’de Pakistan Savunma Üretimi Bakanı 30 adet saldırı helikopteri ve 4 savaş gemisi satışına ilişken sürecin yüzde 90’ının tamamlandığını, kredi paketi konusunun çözülmeye çalışıldığını açıklamıştı.









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