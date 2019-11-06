Tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor: Bakan Turhan uğurlayacak

Çin’den hareket ederek Çekya’nın Prag şehrine gidecek ve Marmaray’dan geçerek tarihte İstanbul Boğazı’nı geçen ilk yük treni olacak Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang’an Treni, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın raylarında hareket edeceği saati bekliyor.
- Chang’an Treni için saat 14.30’da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın katılımıyla tören düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’China Railway Express’ açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkarak bugün Ankara’ya gelen ilk yük treni için "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur" açıklamasını yaptı.
- Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin’in Xi’an şehrinden yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni ’China Railway Express’in bugün Ankara’ya ulaştığı ifade edildi. Bu gelişmenin, Türkiye’nin izlediği doğu ile batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesi vizyonunun son örneği olduğu belirtilerek, "Ülkemiz son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirmek suretiyle Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallığın gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu amaca en verimli şekilde hizmet edeceği değerlendirilen Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru çerçevesinde bölgedeki ortaklarımızla birlikte gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.