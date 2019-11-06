Tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor: Bakan Turhan uğurlayacak

Antarktika Türk bilim insanlarına “laboratuvar” oldu

Türk bilim insanları, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kutup biyoçeşitliliğinden canlı bilimlerine, ekolojiden deniz bilimlerine kadar farklı alanlardaki çalışmalarını 'beyaz kıta'ya taşıdı. 'Bilim ve barış kıtası' diye adlandırılan Antarktika, böylece Türk bilim insanlarının araştırmalarına laboratuvar oldu.