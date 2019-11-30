Türkiye için tarihi gün: Enerjinin İpek Yolu TANAP Avrupa ile buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün hep birlikte ülkelerimiz ve bölgelerimiz adına gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu proje herşeyden önce ülkelerimiz arasında köklü dostluğun sembolü. Projenin başarısında ayrıca üretici transit ve tüketici ülkeler ile pay sahibi olan şirketler de kilit rol oynamıştır.

Proje için ilk adımı 2012 yılında yılında atmıştık. Çok değerli kardeşim Aliyev'in şahsi ilgisi ve projeye emek veren kardeşlerimizin emekleriyle TANAP'ı bugünkü aşamaya getirdik. Verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Enerjinin İpek Yolu olarak görülen bu projenin ülkelerimizle ilgili kısmını bugün itibariyle tamamlamış oluyoruz.

Biz TANAP'la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti almanın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı hedefledik. Bugün itibariyle Azerbaycan doğalgazı ülkemiz üzerinden 20 il 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Avrupa'nın kapısına ulaşmıştır. 16 milyar metreküplük gaz miktarının 6 milyar metreküpünü biz 10 milyar metreküpünü Avrupa kullanacaktır. İllerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini artırmayı planlıyoruz. İnşallah TAP'ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz.

EKONOMİ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur

Doğu Akdeniz'de enerji gerilimi

İçinde bulunduğumuz coğrafya enerji kaynakları için yıkıcı rekabete sahne olmuştur. Bir damla petrolü insan hayatından daha değerli gören zihniyet dünyaya barış getirememiştir. Bu anlayışın belli güçler tarafından devam ettirildiğini görüyoruz. Birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Oysa hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Türkiye böyle bir zillete asla boyun eğmez.

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Ülkemiz ne kendi hukukunu ne Kıbrıs Türkünün hakkının çiğnenmesine izin verir. 2 sondaj ve sismik araştırma gemimiz Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Görevlerini yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler. Bağırma çağırmalarla sondaj gemilerimizi oradan çekmeyiz.

Libya ile anlaşma

Libya ile de anlaşmamızı yaptık. Şimdi bu anlaşma parlamentomuza gelecek geçecek bu işi farklı bir konuma taşımış olacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Ama bu anlaşma yapıldı. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil barış ve refah fışkıracaktır.

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