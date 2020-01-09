Adana'da tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü

6, 7, 8 Ocak günleri arasında Adana ve Karataş civarında meydana gelen yağışlar sel felaketine yol açarken, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ve Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin koordineli çalışması sonucu tarım ve ekili araziler en az hasarla geçiştirildi.
TARIM ARAZİLERİ BÜYÜK BİR ZARARDAN KURTULDU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de incelemelerde bulunduğu Adana’da, DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği’nin çabaları tarım arazilerini büyük bir zarardan kurtardı.
HESAPLARA BİNER LİRA YATIRILDI
Çiftçiler ve üreticiler DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği yöneticilerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira para yatırıldığını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Adana’da yağmurdan zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını bildirdi.
ÇİFTÇİYE BORÇ YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Sivas'ta yaptığı açıklamada doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tarımsal faaliyeti devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirileceğini açıkladı.