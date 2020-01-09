Ekonomi Adanada tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Tarım​ arazileri felaketin eşiğinden döndü

Adana'da tarım arazileri felaketin eşiğinden döndü

Adana’da geçen hafta metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış, kentte 1963 yılından bu yana ölçülen günlük en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Yapılan koordineli çalışma sonucu tarım ve ekili araziler en az hasarla geçiştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira para yatırıldığını duyururken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tarımsal faaliyeti devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.
Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.

6, 7, 8 Ocak günleri arasında Adana ve Karataş civarında meydana gelen yağışlar sel felaketine yol açarken, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü ve Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin koordineli çalışması sonucu tarım ve ekili araziler en az hasarla geçiştirildi.

Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.

TARIM ARAZİLERİ BÜYÜK BİR ZARARDAN KURTULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in de incelemelerde bulunduğu Adana’da, DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği’nin çabaları tarım arazilerini büyük bir zarardan kurtardı.

Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.

Bakan Albayrak’tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
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HESAPLARA BİNER LİRA YATIRILDI

Çiftçiler ve üreticiler DSİ ve Seyhan Sol Sulama Birliği yöneticilerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların hesaplarına biner lira para yatırıldığını duyurdu.

Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, Adana’da yağmurdan zarar gören vatandaşların yaralarının sarılacağını bildirdi.
Metrekareye düşen 247 kilogramlık yağış sonrası tarım alanları sular altında kalmıştı.

ÇİFTÇİYE BORÇ YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Sivas'ta yaptığı açıklamada doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tarımsal faaliyeti devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirileceğini açıkladı.

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