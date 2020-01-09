Ekonomi Bakan Albayraktan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan çiftçiye yapılandırma müjdesi!

Bakan Albayrak’tan çiftçiye yapılandırma ve uzun vade müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tarımsal faaliyeti devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Sivas’ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin kredi geri ödemelerinde yapılandırma ve uzun vade müjdesi verdi.

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Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısında konuşan Bakan Albayrak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Çokça sıkça geliyor. Özellikle tarım alanındaki üreticilerimizden sıkça gelen bir talep. Diyoruz ki doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat bankasından kullandıkları kredilerin tümü için yüzde 9 faiz oranı ile 5 yıla kadar, uzun vade istiyorlardı bizden. Yeniden vadelendirebilecekler artık.”

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