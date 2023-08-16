Tarım Kredi 4 bin noktaya yayılacak: 900 üründe piyasanın en uygun fiyatını sunuyor

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, geçtiğimiz yılsonunda başlatılan KoopBakkal Projesi ve Tarım Kredi Kooperatif Market ile ilgili konuştu.





Dünya'nın sorularını yanıtlayan Bademli, “KoopBakkal sayısında 500’ü aştık. Yılsonuna kadar bin KoopBakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market sayısı da 3 bine çıkacak. 2023 sonunda Tarım Kredi ürünlerine 4 bin noktada ulaşılabilecek” dedi.





Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli KoopBakkal Projesi’ne dâhil edilen il sayısının temmuz ayı itibarıyla 20’den 43’e çıkarıldığına dikkat çekerek, “Bugün toplam 516 noktada KoopBakkal bulunuyor ve esnafımızın ilgisi büyük, çok ciddi talep var. Yılsonuna kadar bin adet KoopBakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market sayısı da 2023 sonuna kadar 3 bine ulaşacak. Böylece yılsonuna kadar Tarım Kredi ürünleri toplam 4 bin noktada satılacak” dedi.





Bin 400 ürün Tarım Kredi’nin





Tarım Kredi Kooperatif Market raflarında satılan bin 400 ürünün 600’ünün Tarım Kredi tarafından üretildiğinin altını çizen Bademli, özellikle temel gıda ve deterjan ürünlerinde piyasada en uygun fiyatlı ürün olma iddiasını devam ettirdiklerini dile getirdi.





Mahalle bakkalı yaşayacak





KoopBakkal modelinin franchise modeli olmadığını vurgulayan Bademli, “Mahallede bakkal olarak hayatına devam eden ve artık; ekmek, dondurma, su ve meşrubat gibi ürünlerle satışı sınırlı olan küçük esnafla iş birliği yapıyoruz. Bakkallarımızdan projeye katılmaları durumunda talep edilen bir bedel, mağaza giydirme ya da, ‘tüm ürünleri bizden alacaksınız’ diye bir yaptırımımız yok” ifadesini kullandı.





Ürün sayısı 250’ye çıkacak





Bademli, “Bakkallar normal hayatına devam ederken, biz içeride 5 rafa yaklaşık 160 adet temel tüketim ürünü yerleştiriyoruz. Bunu da kısa süre içinde 250 adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bakkalın raflarını giydirip düzenliyoruz, camlarına KoopBakkal satış noktası yazıyoruz” şeklinde konuştu.





Bakkallara teknoloji desteği





Bakkallara ödeme kaydedici cihaz, yazılım ve barkod okuyucu desteği de verdiklerini dile getiren Bademli, “Böylece ürünler bizim marketlerimizle aynı fiyata satılıyor. Tüketiciler bakkallardan sadece ekmek ve su almıyor; pirinç, yağ, şeker, çay, peynir, süt, nohut, fasulye ve deterjan gibi ürünleri de temin ediyor. Bakkalın oyuna girmesiyle insanımız kaliteli gıdaya uygun fiyatla, market veya alışveriş merkezine gitmeden ulaşıyor” dedi.





Piyasanın en uygunu





KoopBakkal’ların enflasyon ile mücadelede de etkin rol üstleneceğini kaydeden Bademli, “Enflasyonla mücadele kapsamında Kooperatif Market’lerimizin yanında bakkallarımızla da vatandaşlarımıza destek oluyoruz ve olacağız. Düzenlediğimiz indirim kampanyalarıyla marketlerimizde satışı devam eden yaklaşık 900 ürün çeşidinde piyasanın en uygunu olmayı taahhüt ettik ve bunu başardık.





Ramazan ayı boyunca ve sonrasında 1,5 ay süreyle bu 900 üründe “Sabit Fiyat” kampanyası yaptık ve vatandaşlarımızdan büyük ilgi ve takdir gördük, piyasadaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçtik. Enflasyon, stokçuluk ve fiyat spekülatörleriyle mücadele kapsamında fiyatları oturana kadar mutfağımızın temel gıdalarından patates ve soğanı piyasaya göre uygun fiyatla sattık” şeklinde konuştu.





Ucuz marketlerle rekabet





KoopBakkal satış noktalarının ucuzcu marketler olarak tabir edilen discount marketlerle rekabet edecek duruma geldiğine de vurgu yapan Bademli, “Bu nedenle 23 ilimizde, 356 noktaya ulaştık. Yine bu nedenle 5 Temmuz itibarıyla; Afyon, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tekirdağ olmak üzere 20 ilimizde daha başvuruları almaya başladık. Bugün 516 noktada KoopBakkal var. Projemize bakkallarımız çok yoğun bir şekilde ilgi gösteriyor, son 1,5 ay içerisinde 300’den fazla KoopBakkal başvurusu oldu ve sözleşme süreci tamamlanan 171 adet KoopBakkal ay sonuna kadar hizmete açılacak” dedi.





Bakkalın da vatandaşın da yüzü gülüyor





KoopBakkal Projesine dâhil olan bakkallarla yaptıkları toplantılarda, çok güzel dönüşler aldıklarını, esnafın yüzünün güldüğünün altını çizen Bademli, bakkallardaki ürün çeşidinin ve cironun artmasının mutluluk, gurur verici olduğunu belirterek, “Tarım Kredi ürünlerini mahallelerindeki bakkallarda bulabilmek de vatandaşlarımızın yüzünü güldürdü” ifadesini kullandı.





Bölgeye 103 yeni market





Bademli, “Deprem Bölgesinde 6 aylık sürede, 20 adet ilave Kooperatif Market açtık. Bölgede hayatı kolaylaştırmak adına açtığımız marketlerin 4 adedi konteyner market, yılsonuna kadar 50 adedi konteyner olmak üzere toplamda 103 adet yeni market açmayı hedeflemekteyiz” dedi.



















