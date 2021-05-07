Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliden kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Balıkesir'de midye üretim çiftliğindeki hasada katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirliden kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi
Bekir Pakdemirli

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı.

Pakdemirli, bu çiftlikte her gün midyelerin yüz milyonlarca litre suyu süzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip.

Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Midye hasadında Bakan Pakdemirli'ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Üreticilere bayram öncesi destek ödemesi
Abone Ol Google News
87 yıl sonra ilk mahya

87 yıl sonra ilk mahya

Kadir Gecesi öncesi Ayasofya'ya 'La ilahe illallah' yazısı asıldı.
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Bakan Karaismailoğlundan İkizdere açıklaması: Bölge halkı ikna oldu marjinal gruplar ortalığı karıştırıyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

10-11-12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verildi.

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.