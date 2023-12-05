Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 'ata tohumu' iddialarına cevap

Bakan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde düzenlenen Dünya Toprak Günü programına katıldı.
Yumaklı, ekilebilir ve tarım yapılabilir alanların, dünyadaki nüfus artışı ile birlikte giderek azaldığını söyledi. Bu durumun toprağı sürdürülebilir şekilde kullanmanın zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini belirtti.
Toprağı korurken üretimi sürdürülebilir ve verimli şekilde artıracaklarını vurgulayan Yumaklı, toprakları su erozyonu ve çoraklaşmaya karşı korumak ve tasarruflu su kullanımını yaygınlaştırmak için çiftçilere verimli sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yüzde 50 hibe desteği sağladıklarının altını çizdi.
Yumaklı, bugün de burada doğrudan anıza tohum ekme yaptıklarını belirterek, bunun özellikle kurak alanlar için daha avantajlı, geleneksel yöntemlere göre de daha az maliyetli ve toprağı dış etkilerle erozyona karşı koruyan bir yöntem olduğunu anlattı.
Bayraktar ekmeklik tohumu toprakla buluştu
Burada ektikleri tohumun ise TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu Bayraktar olduğunu açıklayan Yumaklı, TAGEM aracılığıyla bugüne kadar tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde 1027 tohum geliştirdiklerini bildirdi.
'Sertifikalı tohum üretimimiz 10 kat arttı'
Yumaklı, sertifikalı tohum üretimlerini ise 21 yıl önceye göre 10 kat artırdıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde kullanılan tohumlukların yüzde 97'si yurt içinde üretiliyor. Ayrıca 97 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bunu yaparken yerel tohumlarımızı koruma altına alarak ıslah çalışmalarında kullanıyoruz. Bugüne kadar 37 ata tohumumuzu tescil ettirdik. Şu anda enstitülerimiz 313 yerel çeşidi inceliyor. Ata tohumu olup olmadığı uzun bir işlem ve gözlem sonucunda belirleniyor. Sonra bunların sertifikalandırması gerçekleştiriliyor. Ata tohumuyla ilgili zaman zaman yanlış haberler görüyoruz. Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok"