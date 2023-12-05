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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 'ata tohumu' iddialarına cevap

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili çıkan asılsız iddialara cevap verdi. Yumaklı, "Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok" dedi.

14:11 - 5/12/2023 mardi
Güncelleme: 14:14 - 5/12/2023 mardi
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü İkizce Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde düzenlenen Dünya Toprak Günü programına katıldı.


Yumaklı, ekilebilir ve tarım yapılabilir alanların, dünyadaki nüfus artışı ile birlikte giderek azaldığını söyledi. Bu durumun toprağı sürdürülebilir şekilde kullanmanın zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini belirtti.


Yumaklı, gıda ihtiyacının yüzde 95'inin topraktan karşılandığını söyleyerek,
"Tarım alanlarının, kullanım amaçları dışında faydalanılmasıyla alakalı birtakım düzenlemeler yaptık. Tarım alanları, sadece tarımsal faaliyetler için kullanılmalı. Özellikle de miras yoluyla bölünmeler, en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. Bununla ilgili düzenlemeler gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 milyon hektarlık toprağın toplulaştırılması yapıldı. Bütün bunlar toprağımızın sürdürülebilir kullanımıyla alakalı, gerçek amacında kullanılmasıyla alakalı düzenlemeler. Bu 7 milyon hektarlık toplulaştırma yapılan alanı, çok kısa bir süre içerisinde 9 milyon hektara çıkarmış olacağız. Ayrıca şu anda yaklaşık 9,3 milyon hektara tekabül eden 440 büyük ovayı tarımsal sit alanı ilan ettik. 500 büyük ovaya çıkarma çalışmalarımız devam etmekte"
ifadelerini kullandı.

Toprağı korurken üretimi sürdürülebilir ve verimli şekilde artıracaklarını vurgulayan Yumaklı, toprakları su erozyonu ve çoraklaşmaya karşı korumak ve tasarruflu su kullanımını yaygınlaştırmak için çiftçilere verimli sulama sistemlerinin kullanımına yönelik yüzde 50 hibe desteği sağladıklarının altını çizdi.


Yumaklı, bugün de burada doğrudan anıza tohum ekme yaptıklarını belirterek, bunun özellikle kurak alanlar için daha avantajlı, geleneksel yöntemlere göre de daha az maliyetli ve toprağı dış etkilerle erozyona karşı koruyan bir yöntem olduğunu anlattı.

Bayraktar ekmeklik tohumu toprakla buluştu

Burada ektikleri tohumun ise TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli ekmeklik buğday tohumu Bayraktar olduğunu açıklayan Yumaklı, TAGEM aracılığıyla bugüne kadar tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde 1027 tohum geliştirdiklerini bildirdi.


'Sertifikalı tohum üretimimiz 10 kat arttı'

Yumaklı, sertifikalı tohum üretimlerini ise 21 yıl önceye göre 10 kat artırdıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde kullanılan tohumlukların yüzde 97'si yurt içinde üretiliyor. Ayrıca 97 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bunu yaparken yerel tohumlarımızı koruma altına alarak ıslah çalışmalarında kullanıyoruz. Bugüne kadar 37 ata tohumumuzu tescil ettirdik. Şu anda enstitülerimiz 313 yerel çeşidi inceliyor. Ata tohumu olup olmadığı uzun bir işlem ve gözlem sonucunda belirleniyor. Sonra bunların sertifikalandırması gerçekleştiriliyor. Ata tohumuyla ilgili zaman zaman yanlış haberler görüyoruz. Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok"


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#ata tohumu
#İbrahim Yumaklı
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