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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Sekiz yılda 400 milyon liralık çoban desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla, son 8 yılda Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık ödeme yaptıklarını söyledi.

12:35 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Bu destekle sürü yönetimi elemanı ihtiyacının giderilmesinde önemli gelişme kaydedildiğini ve atıl iş gücünün değerlendirildiğini bildiren Yumaklı, "
Uygulama sayesinde çobanlarımız SGK çatısı altına alınmış, sosyal statü kazanmış, düzenlenen kurslarla mesleki bilgilendirme sayesinde sahada kuzu kayıplarının ve aşırı mera kullanımının engellenmesine katkı sağlanmıştır"
değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği'nden 2022'ye kadar 63 bin civarında işletme ve kişinin yararlandığını, son 8 yılda da 400 milyon liraya yakın sürü yöneticisi desteği verdiklerini belirtti.

Hayata geçirdikleri tedbirler sonucu son 21 yılda küçükbaş hayvan sayısının yüzde 67'lik artışla 53,2 milyona ulaştığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği kapsamında, 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip, sertifika sahibi çoban istihdamı yapan ve çobana ait SGK primlerini 5 ay süreyle ödeyen işletme/çobana yılda bir defa olmak üzere 2022'de 12 bin lira ödendi. Destek kapsamında, 2022'de 9 bin 775 işletme sahibi/çoban bu destekten faydalandı. 2014-2022 döneminde 62 bin 805 işletme sahibine/çobana 392 milyon 973 bin lira destekleme ödemesi yapıldı. 2023'te Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği kapsamında işletmede istihdam edilen çoban için 30 bin lira destekleme ödemesi yapılıyor. Hayvansal üretimimizin mihenk taşı çobanlarımızı ve işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."


Çobanlara verilen eğitimler

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, 2013-2023 döneminde çobanlara yönelik 2 bin 125 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi ve 49 bin 790 kişi sertifika aldı.


Çobanlara yönelik, sürünün beslenmesi, merada yetişen bitkiler, sürü bakım işleri, hayvanların fiziksel özellikleri, süt sağım teknikleri, sütün muhafaza şekilleri, gebe hayvanların özellikleri, yeni doğan yavruların bakımı, çoban köpeği eğitimi bakımı, sürünün sağlığı, hayvan sağlığı ve hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, hayvan aşıları, ağız sütünün faydaları, damızlık hayvanın özellikleri, koç teke boğa katım dönemi, sürüyü yönlendirme, sürünün konaklaması ve sulanması, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler veriliyor.



#Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği
#çoban
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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