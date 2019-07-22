Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığında 6 isim görevden alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığında 6 isim görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında 6 isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan 6 müdür ve genel müdür yardımcısı görevden alındı.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bakanlığın 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete de görevden alınan diğer isimler oldu.

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