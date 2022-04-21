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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığından Kinder talimatı Bazı ürünleri toplatılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kinder' talimatı: Bazı ürünleri toplatılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder ‘Schoko Bons’ markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığından Kinder talimatı: Bazı ürünleri toplatılacak
Schoko Bons

İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa'da birçok ülke önlemler almaya başladı ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de Schoko Bons ürünlerinin toplatılması kararlaştırıldı.

SCHOKO BONS'LARDA SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

AB'DEN BİLDİRİM YAPILDI

Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karar alındı.

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Ferrero Türkiye'den 'Kinder' kriziyle ilgili açıklama
EKONOMİ
Ferrero Türkiye'den 'Kinder' kriziyle ilgili açıklama

Kinder skandalında yeni gelişme: Toplatılan ürünler bir bir ifşa edildi
FOTOĞRAF 19
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Tüm dünya günlerdir Kinder çikolatalarından bulaşan bakteri skandalını konuşuyor.
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Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi..
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Bunun üzerine içinde bakteri bulunan filtre kaldırıldı. O sırada fabrikada bulunan malzemeler ile çikolata ürünlerinin tedariki de durduruldu..
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Ancak İtalya merkezli çikolata üreticisi, Avrupa'nın 8 ayrı ülkesinde çok sayıda insanın Belçika'da üretilen ürünleri yedikten sonra nasıl salmonella enfeksiyonuna yakalandığı sorusuna yanıt veremedi..
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Şirket, konunun hala soruşturma aşamasında olduğunu belirtti.
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Ferrero; İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede, salmonella şüphesi içeren ürünleri geri çağırdı.
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Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı..
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Arlon'da 15 Ocak'ta saptanan bakteriye ilişkin ilk başvuru, 7 Ocak'ta İngiltere'de yapılmıştı..
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İngiltere'de salmonella bağlantısı nedeniyle piyasadan toplanan Kinder Surprise çikolatalarına yenileri eklendi. Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (FAVV) kontrolleri artırdı..
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Ajansa göre, gıda şirketleri rutin otomatik kontroller kapsamında numune incelemesi yapmak zorunda. Ferrero, 15 Aralık'ta böyle bir iç kontrol sırasında salmonella bakterisini buldu ancak FAVV'a bu konuda bilgi vermedi.
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Ferrero Sözcüsü, VTM kanalına yaptığı açıklamada,\"Yetkilileri bilgilendirmedik çünkü bu bir iç sorun olarak kaldı. Ne o gün ne de beş gün öncesinden üretilen tek bir ürün depolarımızdan çıkmadı\" dedi..
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KİNDER'DEKİ BAKTERİ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?<br>Şu ana kadar İngiltere'de 63, Fransa'da 20, İrlanda'da 10, Almanya'da 4, İsveç'te 4, Hollanda'da 2, Norveç ve Lüksemburg'da 1'er ve Belçika'da 26 olası enfeksiyon tespit edildi..
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Kinder'in Salmonella şüphesiyle raflardan topladığı ürünler şunlar:<br><br>Kinder Surprise (bütün paketler)
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Kinder Schokobons
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Kinder Schokobons White
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Kinder Happy Moments
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Kinder Mix Advent Calendar
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Kinder Mix Peluche
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Kinder Surprise Maxi
Kinder skandalında yeni gelişme: Toplatılan ürünler bir bir ifşa edildi
Çikolata üreticisi Ferrero'nun Kinder Sürpriz ve diğer ürünlerinde, Avrupa'daki 8 ayrı ülkede saptanan Salmonella bakterisine, ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikada rastlandığı ortaya çıktı. Peki hangi Kinder ürünleri toplatıldı? Kinder ürünlerindeki bakteri hangi ülkelerde görüldü? Kinderi'in toplattığı ürünler hangileri? İşte detaylar....
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