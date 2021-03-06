Bakanlıktan patates ve soğan açıklaması: Kısıtlama yok

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Dünyanın önemli patates ve soğan üreticisi ülkelerinden biri olan Türkiye’de 2019 yılında 4 milyon 979 bin 824 ton olan patates üretimi, 2020 yılında yüzde 4,4 artış ile 5 milyon 200 bin tona yükseldi. Aynı periyotta soğan üretiminde de yükselme gerçekleşti.

2019 yılında 2 milyon 200 bin ton olan soğan üretimimiz, 2020 yılında yüzde 3,6 artış ile 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti.

Ülkemizde patates ve soğanın ihraç edilmesine yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Bunula birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığınca, yurtiçi ve yurtdışı piyasalar yakından takip edilerek taze veya işlenmiş mamul soğan ve patates ürünlerinin ihraç edilmesine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülüyor.

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Ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan Türkiye, geçtiğimiz yıl 124 bin ton patates ile 220 bin ton soğan da ihraç etti” denildi.

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