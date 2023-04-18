Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara 1 milyar liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 2006 yılından beri 5 yıllık dönemler halinde aralıksız uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda yer alan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklemesi doğrultusunda, yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriliyor.

Hibe desteği ile doğal kaynaklar ve çevre gözetilerek kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi de programın hedefleri arasında yer alıyor.

Program için 9 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvuru değerlendirme süresi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 il için 8 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Diğer 70 il için ise 28 Şubat’ta sona ermişti.

Söz konusu 70 ilde kabul edilen başvurular, Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Merkez Proje Değerlendirme ve Bütçe Belirleme Komisyonunda değerlendirilerek, hibeye hak kazanan projeler belirlendi.

2 farklı başlıkta 11 konuda toplam 478 adet proje asıl listeye alınarak hibe desteğine hak kazandı. Diğer başvurular ise yedek olarak belirlendi.

Yapılan değerlendirmede, hibeye esas proje tutarı alt limiti 1 milyon 1 lira, üst limiti ise yeni tesis niteliğinde 7 milyon lira, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğinde 5 milyon lira, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde 4 milyon lira olan başvurulardan uygun bulunanlar kabul edildi.

Proje kapsamında, 2 milyar 325 milyon 827 bin lira tutarındaki 478 yatırım projesine, toplam 1 milyar 43 milyon 511 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirilecek.











