Rusya dijital rubleye geçiyor: Pilot kullanımını başlatmaya hazırız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte emekli olup tazminatını ve maaşını alanlar borsaya koştu. Son bir haftada 600 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. Bu yatırımcıların önemli bir kısmının EYT’liler olduğu tahmin ediliyor. İvmenin tazminatını alanların sayısı arttıkça devam etmesi bekleniyor.