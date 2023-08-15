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Ekonomi

Tarımda yeni dönem: 22 yıl sonra yeniden sayım yapılmaya başlanacak

Tarımda yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Sözleşmeli tarım hazırlıklarında ikinci adım tarım sayımıyla atılacak. En son 2001'de yapılan tarım sayımı, 22 yılın ardından yeniden yapılmaya başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altyapı çalışmalarını sürdürdüğü tarım sayımı Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla imzalanacak protokolle başlayacak. Böylece sözleşmeli üretimin yol haritası netleşecek.

08:44 . 15/08/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tarımda verimlilik, gıda arz güvenliği ve gıdaya ucuza erişim için yeni dönemi başlatacak sözleşmeli üretimin temelleri atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kapsamda 22 yılın ardından tarım sayımı yapacak.


Planlı üretime hazırlık

Sabah'ın haberine göre; Tarımsal üretimin sözleşmeliye dönmesiyle çiftçi ve tüketicinin cebi koruma altına alınacak, olası bir gıda krizinin önüne geçilecek.


Küçük üreticileri koruyucu bir yaklaşımla ortaya çıkan sözleşmeli üretim, gıdada arz güvenliğini sağlayarak vatandaşın istediği gıdaya erişimini kolaylaştıracak. Ekilmemiş bir karış toprak bırakmadan tarımda üretimin artırılmasının amaçlandığı planlı üretimin ilk adımı geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektör temsilcilerinin görüşüne açılan "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı'yla" atılmıştı.


Güncel veri toplanacak

Sözleşmeli tarım hazırlıklarında ikinci adım ise tarım sayımıyla atıldı. En son 2001'de yapılan tarım sayımı, 22 yılın ardından yeniden yapılmaya başlanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altyapı çalışmalarını sürdürdüğü tarım sayımı Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla imzalanacak protokolle başlayacak.
Tarımsal işletmeleri, ürün bazında arazi kullanımı, yetiştirilen hayvan sayısı, tarımda istihdam ve mekanizasyon ile işletme tipolojisi ve ekonomik büyüklüğü sayılarak sözleşmeli üretimin yol haritası belirlenecek.

Kurul oluşturulacak

Sektör paydaşlarının tespit, görüş, uyarı ve önerilerinin bakanlığa sunulmasıyla sözleşmeli üretimin temelleri atılmaya başlandı. Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek için bakanlık bünyesinde Tarım Üretimin Planlanması kurulu oluşturulacak. Bakanlığın 15 kurumunun başkan ve müdürlerinden oluşacak bu kurul, sektör temsilcileri ve çiftçileriyle görüş alışverişini sürdürerek politika belirleyici olacak.



#Tarım sayımı
#Tarımsal üretim
#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜİK
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