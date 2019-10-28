Tarladaki hastalığa cepten yakın takip

Sağlıklı bir şekilde üretim ve verim artışına odaklanan tarım teknolojileri, üreticilerin de iş yapış tarzını sürekli değiştiriyor. Tarımda uygulanan akıllı teknolojiler sayesinden sulamadan, gübrelemeye; hava tahmininden sera havalandırmasına kadar her yenilik çiftçinin cep telefonunda takip edebileceği kadar yakın mesafede. Öyle ki akıllı asistan sayesinde tarlanızdaki her türlü gelişmeyi anlık olarak izleyebiliyorsunuz.

TARIM TEKNOLOJİLERİNİN BULUŞMA NOKTASI

27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan ‘Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’ tarımdaki son teknolojilerin görücüye çıktığı, yerli yazılım ve uygulamaların dünya pazarına taşındığı bir alan. Fuarın katılımcı firmalarından TIMFOG, Stoller ve Hektaş yöneticileri, farklı ve teknolojik yeniliklerle fuara hazır olduklarını belirtiyor.

YERLİ YAZILIMLA AKILLI ASİSTAN

Duygu Yüce Kavas

Hektaş firmasının Marka ve İletişim Müdürü Duygu Yüce Kavas ise, “Kendi mühendislerimizin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı asistan uygulamamızla üreticilerimizin arazide karşılaştıkları hastalıkları cep telefonlarının kameraları aracılığıyla en hızlı şekilde tespit etmeleri ve hastalıkla ilgili en doğru şekilde bilgileri almalarını sağlıyoruz. Sadece fotoğraf çekerek hastalığı tespit eden üreticilere aynı ekrandan hastalığa yönelik en uygun ürün önerisi sunulabiliyor” dedi.

SEKTÖRÜN KALBİ GROWTECH’DE ATACAK Engin Er

Growtech’in, ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Bu yıl 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçi ile 30’un üzerinde ülkeden 850’yi aşkın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyoruz. 27 Kasım’da 51 ülkeden Alım Heyeti Programı’na ev sahipliği yapacağız. Growtech sayesinde gerçekleşen ikili görüşmeler ile oluşan sinerji uzun soluklu ticari bağlantılara dönüşüyor. Tarım sektörünün kalbi, Kasım ayında Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nda atacak” dedi

RELIEF GÜN SAYIYOR

1970’den bu yana küresel çapta faaliyet gösteren bitki besleme firması Stoller’ın Pazarlama Direktörü Canan Yılmaz, “Bu yılki ürünümüzün adı Relief. Yurtdışında yaygın bir şekilde kullanılan bizim ise bu yıl yeni lanse etmeye başladığımız bir ürünümüz. İlk denemelerinde Türkiye şartlarında ve Türkiye pazarında olumlu sonuçlar aldık. Bu sonuçları Growtech Fuarı’nda da paylaşmak ve ürünümüzü daha detaylı anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özel bitki yetiştiren sera

Fotoğraf: Arşiv

Modern sera sektöründe, iklimlendirme ağırlıklı olarak çalışan öncü şirketlerden TIMFOG Termomekanik Mühendislik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaylalı, sera sistemlerinin de akıllandığını belirterek artık üretime özel teknolojiler geliştirdiklerini anlatıyor. Yerli teknolojilerle geliştirilen sera klima santralini de tanıtacaklarını dile getiren Yaylalı, “Anahtar teslim sera yapan, ama klasik bir modern seradan ziyade özel bitkilere yoğunlaşan, özel alanlarda çalışan bir markayı da tanıtacağız” dedi.