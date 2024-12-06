Tasarruf Finansman sektörüne nitelikli istihdam Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile geleceğin yeteneklerine kapı açılıyor

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesiyle birlikte, sektörde birçok şirket kapandı. Bu nedenle, sektörde yoğun bir insan kaynağı hasarı meydana geldi. Tam da bu noktada, bizim ‘Genç Yeteneksin’ kariyer programımız devreye giriyor. Bu program ile sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, büyüme odaklı bir strateji benimsemek yerine, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi öncelikli hedefimiz haline getiren bir yaklaşım benimsiyoruz. Ancak; bugün aktif olarak 74 şubeye sahip olmak, aynı zamanda 1000’e yakın personeli istihdam etmek anlamına geliyor. Bunun için arka planda ciddi bir insan kaynağı planlaması yapıyoruz. Dolayısıyla, nitelikli insan kaynağını yetiştirerek sektörde sürdürülebilir bir büyüme elde etmek istiyoruz”