Tasarruf finansmanında doğru bilinen yanlışlar

“Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'na üye olanlar; faiz, vade farkı ya da dosya masrafı gibi ek maliyetler olmadan tasarruf yapma imkanına sahip olurken aylık yapacakları tasarruf tutarlarını kendileri belirliyor. Müşterilerimiz ister çekilişli planlara dahil olup noter huzurunda yaptığımız çekilişlere katılarak, isterlerse müşteri bazlı modellerimizle ev ya da araba sahibi olabiliyorlar. Çekilişlerimiz ise güven duygusunu pekiştirmek açısından canlı yayın üzerinden, YouTube'dan takip edilebiliyor. Kendi ödeme imkanlarına göre çeşitlendirebildikleri bu modellerinde peşinatlı ya da peşinatsız, sabit ya da artan taksitlerle, kısa vadeli (12 ay) ya da uzun vadeli (120 ay) ödeme planlarını tercih edebiliyorlar. Üyelerimizden hiçbir şekilde faiz veya ek ücret talep etmiyoruz. Üyelerimiz, yalnızca organizasyon ücreti ödeyerek sisteme katılma avantajından yararlanıyor. Bu yaklaşımımız, herkesin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve tasarruf etmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece, tüm müşterilerimizin hayallerindeki konut veya araca ulaşmalarını destekliyoruz.”