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Ekonomi
Pay toplama modeliyle ev alma fırsatı

Pay toplama modeliyle ev alma fırsatı

Mehmet Ali Parto
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Sinpaş GYO, yeni nesil gayrimenkul edinim modeli 'Paylı Gayrimenkul’ü duyurdu. Yatırımcılara kârlı fırsatlar sunduklarını belirten Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Küçük, büyük tüm yatırımcılar için sunduğumuz bu model; esnek ve erişilebilir konut yatırımı fırsatını daha ileri bir noktaya taşıyor” dedi.

Konut alımının zorlaştığı şu günlerde, Paylı Gayrimenkul ile sektörü hareketlendirmek isteyen Sinpaş GYO, kredisiz ve faizsiz konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Üç ay içinde kira geliri kazanma ve 6'ncı yılın sonunda evlerin satış bedeli üzerinden kazanılacak değer artışından da pay alma fırsatı sunan firma, farklı şehirlerdeki hemen teslim ev seçenekleriyle yatırımcılarına çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturma imkanı da sağlayacak.

Ahmet Çelik

YATIRIMCILARA KÂRLI FIRSATLAR SUNUYORUZ

Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, yeni sistem sayesinde, hem düşük bütçeleriyle 'Nasıl gayrimenkul yatırımı yapabilirim' diyen küçük yatırımcılara hem de mevcut yatırımlarını çeşitlendirmek isteyenlere farklı seçenekler sunduklarını söyledi. Çelik, bu modelle ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi ve kârlı yatırım yapmayı hedefleyenlere bir fırsat sunmayı amaçladıklarını vurguladı. Çelik, “Küçük, büyük tüm yatırımcılar için sunduğumuz bu model; esnek ve erişilebilir konut yatırımı fırsatını daha ileri bir noktaya taşıyor. Paylı Gayrimenkul sistemi, hemen teslim projelerde uygulanmaya başlayacak. Böylece yatırımcılar, bütçelerine uygun alternatiflerle ve diledikleri oranda paylarla, hızlı bir şekilde gayrimenkul sahibi olabilecekler” dedi.


isterse bir yıl sonra satabilir

  • Payların alınıp satılabileceğini belirten Ahmet Çelik, “Satış fiyatı 10 milyon TL’nin altında olan gayrimenkulleri 10 paya bölerek satışa sunacağız. Peşin fiyatı 10 milyon TL ve üstünde olan gayrimenkuller ise 20 eşit paya kadar bölünebilecek. Yatırımcılar isterse yine kurulacak online pazar yeri üzerinden, bir yıl sonra paylarını diğer yatırımcılara satabilecek veya ellerindeki payları, Sinpaş’ın belirleyeceği projelerinden yeni ev alımında peşinat olarak kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.


Türkiye yeni bir döneme giriyor: Bakan Bayraktar 'İzin süreçlerinde iyileştirme yapılacak' diyerek duyurdu

Isınmada, binalarda, sanayi ile ulaştırma sektörlerinde ve yapay zeka kaynaklı ihtiyaçlarda elektrik enerjisi kullanımının yaygınlaşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların hızlandırdı. Bakan Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide toplam 80 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını belirterek, her yıl 8 ila 10 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınabileceğini söyledi. Bayraktar ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılması ve "2053 karbon nötr ekonomi" hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji ve verimlilik konularına dikkat edileceğini dile getirip "Reformlarımızın başında izin süreçleriyle ilgili bir iyileştirme var. Bunun çok kısa zaman içerisinde bu yıl içerisinde inşallah meclisimizin gündemine getirmeyi planlıyoruz" dedi.


#gayrimenkul
#sinpaş gyo
#yatırım
#ekonomi

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