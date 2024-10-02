Moda sektörünün kirli yüzü: Ünlü markalar satılmayan ürünlerini neden yok ediyor?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Hollandalı moda tasarımcısı Ronald van der Kemp, Hollanda televizyon kanalı NOS'a yaptığı açıklamada, Burberry'nin ürünlerini imha etmesiyle ilgili haberlerin kendisi için şaşırtıcı olmadığını belirtti. Ona göre, lüks markalar yıllardır isimlerini korumak adına bu tür "korkunç" yöntemlere başvuruyor. Van der Kemp, bu durumu "moda endüstrisinin kirli bir sırrı" olarak nitelendiriyor. Burberry'nin yanı sıra Chanel, Hermès ve Louis Vuitton gibi markaların da hiçbir zaman indirime gitmediğine dikkat çeken tasarımcı,

"Bu markaların satılmayan ürünlerini ne yaptıklarını kendinize sorun. 25 yıldır yüksek moda sektöründeyim ve bu dünyanın ne kadar kirli olduğunu gördüm"