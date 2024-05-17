Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de: Kamuda yeni düzenlemeler

Bugün açıklanacak olan tasarruf tedbirleri ile kamuda tasarruf dönemi başlayacaktır. Birçok kalemde yapılacak tasarruf ile hem gereksiz harcamaların azaltılması hem de kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve üretime aktarılması temel hedef olarak öne çıkmaktadır. TASARRUF VAZGEÇİLMEZ BİR EKONOMİ POLİTİKASIDIR Tasarruf etmek, yalnız ekonomide sıkıntıların yaşandığı dönemde değil her zaman yerine getirilmesi gereken önemli bir politikadır. Orta gelir grubunda olup yüksek gelirli ülke grubuna