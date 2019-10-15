Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşük seviyesine indi: Otomotiv pazarı 400 bini aşabilir

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürerek, ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket ekim ayında da sürüyor.

TCMB faiz oranlarını düşürmüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ve eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda sırasıyla 425 ve 325 baz puanlık politika faizi indirimi, taşıt kredi faiz oranlarını da aylık ortalama yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 2'nin altına çekti.

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Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 36-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 bandına düşürülmüştü.

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Taşıt kredi faiz oranı yüzde 1,5'in altına geriledi

Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı.

Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, temmuzda yüzde 2,3, ağustosta yüzde 1,9 ve eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi.

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Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir.

FOTOĞRAF 13 Kredi kartlarının ardından ihtiyaç kredisi borçlarının 60 aya kadar yapılandırılması kararı bankaları harekete geçirdi. Başta kamular olmak üzere bankalar, ihtiyaç kredilerinin uygun faizle yapılandırılması için çalışma başlattı. Dün itibarıyla uygulamaya giren düzenlemeden binlerce vatandaş yararlanacak. İşte tüm detaylar... Bankacılık mevcuatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Bankacılık Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, borçlular rahatladı. Tüketici kredisi borcunu ödemekte zorlananlar bankalara yapılandırma başvurusu yapabilecek. İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER YARARLANACAK?10 Ocak 2019'dan önce ihtiyaç kredisinin anapara ya da faiz ödemelerini geciktirenler yararlanacak. Tahsili geciken tüketici kredisi borçlarını kapsayan düzenleme, kredi borçlarını düzenli ödeyenler için uygulanmayacak. NEREYE BAŞVURULACAK? Yapılandırma için tüketici kredisi borcu bulunan bankaya başvurulacak. BAŞVURU ÜCRETİ OLACAK MI? Herhangi bir başvuru ücreti söz konusu olmayacak. Birleştiren ihtiyaç kredisi kullanarak kredi kartı borçlarını yapılandıran vatandaşlar aynı bankada ihtiyaç kredisini de yapılandırabilecek. .Müşterilerin başvurusuyla yapılandırma süreci başlayacak. Bankaya giderken TC numarası yazılı kimlik ve çalışılıyorsa maaş bordrosunun alınması gerekiyor. YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR? Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına yönelik kampanyada olduğu gibi, ihtiyaç kredisi için de başvuru için bir süre sınırı bulunmuyor. FAİZ ORANI NE KADAR? Her banka kendi belirlediği faiz oranını uygulayacak. Borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşların, uygulanacak kredi faizlerine dikkat etmesi gerekiyor. 60 AY VADE: İhtiyaç kredisinin yapılandırılmasına ilişkin 60 aylık vade, başvuruyla beraber başlayacak. Bu sürenin üzerine çıkılmayacak. İsteyen daha kısa süreli kredi kullanabilecek. İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMASI BAŞVURU ÜCRETİ İSTENİYOR MU? Herhangi bir başvuru ücreti söz konusu olmayacak. Birleştiren ihtiyaç kredisi kullanarak kredi kartı borçlarını yapılandıran vatandaşlar aynı bankada ihtiyaç kredisini de yapılandırabilecek. BORÇ SINIRI VAR MI? Yapılandırılan borçlar için bir sınır bulunmuyor. 500 liralık borç da, 100 bin liralık borç da yapılandırılabilecek.Ancak kredi kartında olduğu gibi kişinin gelir düzeyinin borcu ödeyip ödemeyeceği kriterine bakılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te düzenleme yapıldı. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre; Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ana para veveya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir maddesi eklendi. Yapılan düzenleme ile tüketici kredisi geri ödemesinde genellikle 36-48 ay olan vade sınırı artırıldı. İhtiyaç kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Bankacılık mevduatında yapılan değişiklikle ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Birçok kişi kimlerin yararlanacağını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. İhtiyaç kredisi yapılandırması nasıl yapılır? BiP'te paylaş

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Otomotiv pazarı 400 bini aşabilir

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren aylık bazda gerileyen satışlar, geçen ay büyüme kaydetti.

Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82,4 büyüdü.

Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.