Ekonomi Tatil fırsatı devam ediyor Fiyatlar yüzde 30 düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatil fırsatı devam ediyor: Fiyatlar yüzde 30 düştü

Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu tatilini tamamlarken, bazıları ise eylül ayında tatil yapmayı tercih ediyor. Ege Bölgesi’nde de cazip fiyat dönemi eylül ayı ile birlikte başlarken, fiyatlar, ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

Haber Merkezi DHA
Ege'de okulların açılmasıyla fiyatlar düştü.
Ege'de okulların açılmasıyla fiyatlar düştü.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, birçok kişi tatil programlarını bitirdi. Türkiye turizminin önemli merkezlerinden Ege Bölgesi'nde sahil kıyıları da daha sessiz bir hale geldi. Doluluk oranları bir anda azalırken, fiyatların da düşüşe geçmesi, eylül ayını fırsat olarak değerlendireceklerin yüzünü güldürdü.

Yumuşak havanın ve sakinliğin tadını çıkarmak isteyenler, tatil planı yaparken, fiyatlar ise ayın ilk gününden itibaren yüzde 30 oranında düştü.

Eylül ayının 15'inden itibaren fiyatlarda yüzde 50 oranında düşüş başlayacağını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Artık yavaş yavaş yabancı turistlerin de sayısı düşecek. Bu yüzden Eylül ayı aslında fırsat ayı. Hem yaz mevsimi ve hava güzel, hem de tatilciler uygun fiyatlı tatil yapma imkânı bulabiliyorlar. Bu yüzden tüm tatilcileri iç pazarda tatile davet ediyoruz. Çeşme'de yerli turist ağırlıklı olduğu için eylül ayının başlamasıyla birlikte doluluklar bir anda azalıyor. Çeşme ve Bodrum'da fiyatlarda ani düşüş başladı ancak Marmaris ve Fethiye'de ağırlıklı olarak yabancı turist olduğu için ilerleyen zamanlarda fiyatlar düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Yabancı turist sayısı arttı"

2019 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artış kaydedildiğini belirten Gencer, "Yaz sezonunda yabancı turist anlamında artışlar yaşandı ancak iç pazarda genel olarak daralma var. Bunun sebebi de tatil fiyatlarındaki artışlar oldu. Geçen yıl 10 gün tatile giden bu yıl 5 gün gitti. 5 gün giden ise hiç gidemedi diyebiliriz. Dövizin çok yüksek olması da yurt dışı turlarındaki satışı düşürdü. Ülkeye turist getirmekte oldukça iyiyiz ama yurt içi turizminde bir yavaşlama söz konusu" diye konuştu.

REKLAM

Piyasalarda dikkatler merkezlerin kararında
EKONOMİ
Piyasalarda dikkatler merkezlerin kararında

Emniyete mobil zırhlı konteyner
EKONOMİ
Emniyete mobil zırhlı konteyner

MTA yurt dışına açıldı
EKONOMİ
MTA yurt dışına açıldı
Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı

Patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu gündeme damga vuran bilgiyi paylaştı.
TSK Fıratın doğusuna girdi

TSK Fırat'ın doğusuna girdi

​Türkiye ile ABD birlikleri müşterek kara devriyesine başladı.
Parçalattım

'Parçalattım'

​Kaşıkçı'nın cesedi poşet içinde işbirlikçiye verildi.
Yeni transfere <br>hukuki takip

Yeni transfere
hukuki takip

​Taylan Antalyalı'nın transferi mahkemelik oluyor.
13 kenti etkileyecek

13 kenti etkileyecek

​İstanbul'un 2 ilçesi için saatli uyarı yapıldı.
Niye sesiniz çıkmıyor

Niye sesiniz çıkmıyor

Ünlüler evlat nöbeti tutan Diyarbakırlı anneleri görmezden geliyor.

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Paraları PKK'ya böyle akıttılar

Eski PKK sözcüsü Talal Silo, HDP-PKK ilişkisini Yeni Şafak'a anlattı.
3 rauntta devirdi

3 rauntta devirdi

​Müslüman dövüşçü Habib ringlere geri döndü.
MTA yurt dışına açıldı

MTA yurt dışına açıldı

Yurt dışında ruhsat alınan bölgelerde çalışmalara başlandı.
Kendini<br>güncelleyen sistem

Kendini
güncelleyen sistem

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili hazırlanan raporun sonuna gelindi.
Kasaya<br>4,5 milyar girdi

Kasaya
4,5 milyar girdi

​Türkiye genelinde 7 ayda 1.1 milyon gayrimenkul el değiştirdi.
Barış<br>görüşmeleri durdu

Barış
görüşmeleri durdu

​ABD Başkanı Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

Milliler Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Johnson'a<br>kötü haber

Johnson'a
kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
Hak arayışı<br>11. gününde

Hak arayışı
11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.